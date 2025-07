Quem matou o herói nacional congolês Patrice Lumumba?

Mas isso é não tudo: o outro filho, François Lumumba, o autor do processo, acusa o Estado belga não só de crimes de guerra e tortura, mas também de ter participado de um complô visando a eliminação política e física do pai de ambos.

"Troféu" desumano

Nascido em 2 de julho de 1925, Patrice Lumumba ajudou a libertar seu país do jugo colonial belga em 30 de junho de 1960. Foi eleito como primeiro chefe de governo da nova República do Congo (mais tarde República Democrática do Congo), prometendo democracia, prosperidade e o fim da exploração das matérias primas nacionais por potências estrangeiras.

Mas a promessa não se cumpriu, pois os planos de estatizar os recursos naturais congoleses não agradaram ao Ocidente – sobretudo à Bélgica e aos EUA –, e menos ainda a proximidade de Lumumba com a União Soviética, em plena Guerra Fria.

Os detalhes só viriam à tona através de pesquisas como as do sociólogo belga Ludo De Witte, no livro The assassination of Lumumba, publicado em 2001. Em 17 de janeiro de 1961, meio ano após Lumumba assumir o cargo, adversários o levaram para a província separatista do Katanga.

Lá, sob ordens de oficiais belgas e com o beneplácito de Bruxelas e Washington, o primeiro-ministro e dois associados políticos próximos foram fuzilados. Um dos oficiais belgas, Gérard Soete desmembrou os cadáveres e os dissolveu em ácido, mas guardou como troféu tudo o que sobrara de Patrice Lumumba: dois dentes.