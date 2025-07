Show de banda que puxou coro contra Exército de Israel é cancelado na Alemanha - Casa de shows em Colônia vetou show da Bob Vylan. Banda de rap foi alvo de controvérsia internacional ao puxar coro que pedia "morte às Forças Armadas Israelenses" durante festival de música no Reino Unido.Uma casa de shows na cidade de Colônia, no oeste da Alemanha, anunciou nesta terça-feira (01/07) que cancelou uma apresentação da dupla britânica de punk-rap Bob Vylan. A decisão ocorreu após o vocalista da banda gerar controvérsia internacional ao puxar um coro contra as Forças Armadas de Israel durante festival de Glastonbury, que ocorreu no último sábado no Reino Unido.

Em Colônia, o grupo estava programado para abrir um show da banda americana de punk Gogol Bordello, em setembro, no Live Music Hall.

"Juntamente com a promotora local Prime Entertainment, decidimos não permitir que Bob Vylan se apresente aqui no Live Music Hall. Não queremos oferecer nosso palco a alguém assim", disse um representante da casa de shows alemão ao jornal local Kölner Stadt-Anzeiger.