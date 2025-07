Turquia prende equipe de revista por suposta charge de Maomé

A revista pediu desculpas por qualquer ofensa causada, mas também rechaçou o que chamou de campanha de difamação contra a liberdade de expressão.

A controvérsia reacende o debate sobre a já criticada situação da liberdade de imprensa na Turquia. A organização Repórteres Sem Fronteiras classificou o país em 159º lugar entre 180 nações no Índice de Liberdade de Imprensa de 2025.

Nesta terça, a Media Freedom Rapid Response (MFRR), uma entidade que monitora violações à liberdade de imprensa, condenou o que classificou como "ataques" contra a LeMan e sua equipe, e pediu às autoridades turcas que protejam os trabalhadores da mídia e garantam a liberdade de imprensa.

Por que charges de Maomé geram reações?

Segundo Rauf Ceylan, professor do Instituto de Teologia Islâmica da Universidade de Osnabrück, a indignação com charges de Maomé está profundamente enraizada nos discursos teológicos, históricos e políticos. Ele explica à DW que, em muitas sociedades muçulmanas, qualquer representação visual do profeta é considerada blasfema.

No entanto, o fator mais determinante para as reações extremas é, segundo Ceylan, de ordem simbólica e política. "As charges não são vistas como liberdade de expressão, mas como um ataque direto à dignidade religiosa, à identidade cultural e à autoestima das comunidades muçulmanas."