Calor extremo gera prejuízos e mortes na Europa

Cientistas afirmam que as ondas de calor chegaram mais cedo este ano, aumentando as temperaturas em até 10°C em algumas regiões, à medida que o aquecimento dos mares estimula a formação de uma cúpula de calor sobre grande parte da Europa, aprisionando massas de ar quente.

Os especialistas dizem que as emissões de gases causadores do efeito estufa provenientes da queima de combustíveis fósseis são uma das causas das mudanças climáticas, assim como o desmatamento as práticas industriais sendo outros fatores contribuintes. O ano passado foi o mais quente já registrado no planeta.

"O calor extremo está testando nossa resiliência e colocando a saúde e a vida de milhões em risco", disse Inger Andersen, diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. "Nossa nova realidade climática significa que não podemos mais nos surpreender quando as temperaturas atingem níveis recordes a cada ano."

Alemanha tem dia mais quente do ano

Na Alemanha as temperaturas atingiram em torno de 40º C em algumas regiões, o que fez com que este tenha sido o dia mais quente do ano. Várias escolas em todo o país permaneceram fechadas devido ao calor. Os bombeiros combateram vários incêndios florestais nos estados de Brandemburgo e Saxônia, no leste do país. Temperaturas recordes de quase 40 graus Celsius foram registradas em partes do país nesta quarta-feira. Tempestades no final da noite devem trazer alívio e temperaturas mais baixas.

Dados preliminares do Serviço Meteorológico Alemão (DWD) confirmaram esta quarta-feira como o dia mais quente do ano. O serviço meteorológico alertou para um "risco localizado" de tempo severo, com tempestades atingindo partes do país.