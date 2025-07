Chefe da Comissão Europeia enfrentará moção de desconfiança

Em março deste ano, o então primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, e sua coalizão de centro-direita perderam um voto de confiança no Parlamento, seu governo foi dissolvido e novas eleições gerais foram convocadas.

Caso envolvendo compra de vacinas

Os eurodeputados debaterão a moção na próxima segunda-feira em Estrasburgo, antes da votação na quinta-feira da mesma semana.

O autor da moção o eurodeputado romeno ultradireitista Gheorghe Piperea criticou a falta de transparência de Von der Leyen em relação às trocas de mensagens de texto com o CEO da Pfizer, Albert Bourla, durante a pandemia de covid-19, quando o bloco negociava a compra de vacinas ainda no primeiro mandado dela à frente da Comissão Europeia.

Uma reportagem recente do jornal americano The New York Times, sugeriu que o contato pessoal entre Von der Leyen e Bourla teria sido fundamental para garantir o acordo multibilionário da UE para a aquisição de vacinas durante a crise.

A troca de mensagens gerou reclamações de vários grupos antivacina. Piperea também acusou a Comissão Europeia de "interferência" na eleição presidencial da Romênia, que viu o nacionalista George Simion perder para o pró-europeu Nicusor Dan.