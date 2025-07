[Coluna] BIS em vez de Brics: ausências marcam cúpula de Lula no Rio - Sem Putin, sem Xi: reunião do bloco não terá seus dois principais líderes. Presidente brasileiro conseguirá lucrar com o encontro?O Rio de Janeiro poderá mostrar seu melhor lado novamente a partir de domingo. Durante dois dias, a cidade receberá uma série de chefes de Estado para a cúpula do Brics. Ou melhor: a cúpula do BIS. Porque o "R" de Brics está faltando depois que o presidente russo, Vladimir Putin, descartou sua presença na reunião por medo. Ele teme que o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional(TPI) por causa da deportação de crianças ucranianas pudesse ser executado pela Justiça brasileira. Lula não pôde lhe dar uma garantia de que ele estaria seguro no Rio.

Mas o "C" também estará faltando. O presidente da China, Xi Jinping, também não virá. É a primeira vez que ele não participa de uma cúpula do Brics. De acordo com a imprensa chinesa, problemas com sua agenda levaram ao cancelamento. Além disso, Xi já esteve com Lula há apenas algumas semanas. No entanto, há uma grande especulação sobre o que realmente está por trás do surpreendente cancelamento.

Seria o jantar especial que Lula quer conceder ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi? Ou existem divergências mais profundas entre o Brasil e a China? Ao contrário de muitos outros países latino-americanos, o Brasil não aderiu à Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) da China, também conhecida como Nova Rota da Seda. E Brasília também não ficou muito feliz com a ampliação do grupo no início de 2024, que diminuiu o papel do Brasil no Brics.