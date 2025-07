Como o Doge pode se voltar contra Musk

Musk já reconheceu que boicotes de potenciais consumidores indignados com suas opiniões políticas prejudicaram as vendas, mas atribuiu grande parte da culpa a um fator menos polarizador e temporário: as pessoas estariam tão entusiasmadas com a próxima versão do veículo Model Y da Tesla que teriam adiado as compras por alguns meses.

Mas agora que a nova versão está disponível, as vendas continuam em queda. Os números divulgados na semana passada mostraram que as vendas na Europa caíram em maio 28% em relação ao ano anterior, quinto mês consecutivo de quedas significativas.

A ironia é que a briga de Musk com Trump nas redes sociais ameaça seus negócios com os dois lados do espectro político. Alguns consumidores não compram seus carros por conta da lembrança de sua amizade com Trump e, agora, esse e outros de seus negócios podem ser prejudicados porque essa amizade azedou.

"Em um mundo bizarro, ele alienou os dois lados", disse Dan Ives, analista financeiro da Wedbush Securities. "Parece impossível, mas ele realmente conseguiu."

bl/cn (AP, Reuters)