Entenda megapacote fiscal de Trump em votação no Congresso - Pacote que já passou pelo Senado pode adicionar US$ 3,3 trilhões à dívida pública dos EUA e prevê isenção de impostos, investimentos em defesa e medidas antimigração. Críticos denunciam cortes em áreas como saúde.O Senado americano aprovou na noite de terça-feira (01/07) o megapacote de medidas fiscais proposto pelo presidente Donald Trump que vem sendo chamado pelos republicados de "Big Beautiful Bill" (grande e belo projeto, em tradução livre). O texto define cortes de gastos, mas também de impostos e mais despesas em outras frentes, o que deve resultar num aumento da dívida pública dos Estados Unidos, entre outros impactos.

O projeto mantém cortes de impostos originalmente aprovados em 2017, no primeiro mandato de Trump, e cria novas medidas, como isenções fiscais, redução de programas de segurança social, desmantelamento de leis ambientais e aumento de gastos com as forças armadas e com fiscalização de imigrantes.

Mesmo com maioria republicana no Senado, o projeto foi aprovado com dificuldade e contou com o voto de desempate do vice-presidente, J.D. Vance. "O grande projeto de lei não tão bonito foi aprovado", ironizou Rand Paul, um dos três senadores republicanos que se juntaram aos democratas e votaram contra a medida.