Guerras redesenham rotas internacionais e desafiam companhias aéreas

Outro exemplo ocorreu em abril deste ano, quando o Paquistão fechou seu espaço aéreo para as companhias aéreas indianas depois que a Índia lançou ataques com mísseis contra o Paquistão, em uma campanha militar com o codinome Operação Sindoor. Embora as companhias aéreas ocidentais não estejam impedidas de entrar no espaço aéreo paquistanês, a maioria delas prefere evitá-lo.

Brendan Sobie, um analista de aviação baseado em Cingapura, diz que as companhias aéreas terem que mudar de rota devido a conflitos não é novidade, mas ele observa que as coisas estão especialmente "complicadas" no momento. "Já aconteceu algumas vezes de termos vários pedaços de espaço aéreo próximos uns dos outros fechados ao mesmo tempo", disse ele à DW.

Negócio arriscado

John Grant, analista-chefe da empresa de dados de aviação OAG, concorda que há "muito mais atividade" no momento. Ele diz que o fechamento do espaço aéreo entre o Paquistão e a Índia é um problema específico para a Air India, pois obriga os aviões da empresa a fazer uma parada durante as viagens para os Estados Unidos.

O que vem acontecendo no Oriente Médio "é definitivamente um problema", admite ele, observando, no entanto, que as companhias aéreas têm se "ajustado bem", especialmente ao sobrevoar a Península Arábica.

"É óbvio que alguns passageiros na Arábia Saudita estão muito mais ocupados do que normalmente, mas isso não atrapalhou os horários dos voos", diz. "As aeronaves ainda estão chegando e partindo pontualmente, e o setor continua a administrar seu caminho em meio a essas situações."