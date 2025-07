Há 125 anos, o 1º zepelim levantava voo nos céus Alemanha

A apresentação do LZ 1 ocorreu na cidade alemã de Friedrichshafen, às margens do Lago de Constança. O primeiro zepelim decolou de um hangar flutuante por volta das 20h. Cinco pessoas estavam a bordo. O dirigível era equipado com dois motores Daimler, cada um com 14,2 HP. Esse protótipo, porém, não passaria dos três voos.

As dimensões do LZ 1 eram inimagináveis para a época. O dirigível consistia em uma estrutura de alumínio, um casco, 17 células internas de gás, um sistema de propulsão com dois motores distribuídos por ambas as gôndolas, tinha 128 metros de comprimento – 50 metros mais longo que um jato Boeing 747 – e um diâmetro de mais de 11 metros. O volume era de 11.300 metros cúbicos.O primeiro voo durou 18 minutos, após os quais a aeronave foi rebocada de volta ao estaleiro – mas não sem contratempos, como relata o especialista Jürgen Bleibler, do Museu Zeppelin.

"Foi um grande passo em direção a um novo território técnico em todos os aspectos e um risco considerável", diz. O dirigível logo se inclinou, ficando numa posição de voo precária. Por sorte, nada aconteceu, mas o zepelim foi forçado a fazer um pouso de emergência na água. "O fato de o dirigível ter permanecido razoavelmente controlável e ter conseguido pousar com segurança foi essencialmente o sucesso do primeiro voo", diz Bleiber.

O próprio conde Von Zeppelin estava a bordo da viagem inaugural como comandante, aos 62 anos. "Ele assumiu a responsabilidade e se apresentou como o líder desse empreendimento espetacular." O conde chegou a esbanjar parte da fortuna de sua esposa, extremamente rica, em sua visão.

Sucesso só viria anos depois

Testar uma aeronave dessas dimensões sem chamar a atenção do público nem mesmo era possível. "Então, o conde Von Zeppelin buscou publicidade", diz o especialista. Desde o início, ele queria impressionar não apenas o público, mas também políticos, a nobreza, empresários e militares com seus majestosos dirigíveis. Mas o sucesso só viria muitos anos depois.