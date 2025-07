O dia em que a Bahia consolidou a independência do Brasil

"O importante é que o exército português, que era muito experiente e melhor armado, não conseguiu furar as linhas brasileiras", diz Guerra Filho.

O 2 de Julho na cultura

A vitória brasileira se consolidou com o bloqueio marítimo de Salvador, com participação da esquadra do mercenário de guerra britânico Thomas Cochrane, o "lobo do mar". Madeira de Melo fugiu com seus homens e, a 2 de julho de 1823, as tropas brasileiras entraram em Salvador pela depois chamada "Estrada da Liberdade", onde hoje é o bairro da Liberdade.

Desde o ano seguinte, um cortejo celebra o 2 de Julho. Feriado estadual, o cortejo é mais popular em Salvador do que o desfile em 7 de setembro. "O 7 de Setembro é uma construção historiográfica do Instituto Histórico do Rio de Janeiro para resolver vários problemas políticos. O 7 de Setembro ascendeu a data nacional com o decorrer do tempo, isso não foi uma percepção imediata”, diz Guerra Filho.

Ontem, no dia 1º de julho, o presidente Lula assinou um projeto de lei para tornar o dia 2 de julho como o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. "É preciso entender isso como um processo, não como um evento", diz Guerra Filho sobre a Independência.

No Campo Grande, em Salvador, para onde converge o cortejo, há um monumento com um Caboclo matando um dragão, que é o símbolo de Portugal. "Ali você tem pessoas comuns, pessoas do povo. O que é cultuado no 2 de Julho não é nenhum general, mas um Caboclo e uma Cabocla que representam toda sorte de povo que esteve presente nas lutas de ontem, mas também nas lutas de hoje”, diz Guerra Filho.