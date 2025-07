'Parecido com um mosquito': como é o novo minidrone militar da China

A reportagem também exibiu o protótipo de um outro minidrone com quatro asas que pode ser controlado por um smartphone.

Corrida militar pelo menor drone

A reportagem do CCTV7 surpreendeu não só pela demonstração dos avanços dos militares chineses no setor de tecnologia robótica, mas também pela revelação pública da existência do minúsculo drone espião.

Ao redor do mundo, militares trabalham há anos no desenvolvimento de drones cada vez menores e mais potentes. O processo é complexo, já que requer a acomodação de diversos componentes, como microfones, câmeras, controles e baterias. Ao mesmo tempo, o produto final precisa ser silencioso, robusto, potente e capaz de percorrer grandes distâncias.

A fabricação de minidrones também demanda conhecimentos específicos em diversas disciplinas, como robótica, ciência de materiais e sensores - expertise técnica disponível principalmente em instalações militares.

Muito semelhante a modelo americano

Mas não são só os militares da China que investem pesado no desenvolvimento de drones minúsculos inspirados em abelhas, vespas ou mosquitos.