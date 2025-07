Quais os riscos do turismo de aventura e como se proteger deles - Morte de brasileira na Indonésia e acidentes com balões no Brasil acenderam um alerta sobre a segurança da atividade. Especialistas destacam que turistas têm meios para minimizar o perigo.A trágica morte de Juliana Marins, de 26 anos, durante uma trilha na Indonésia, reacendeu um debate sobre os riscos existentes na prática do turismo de aventura. A publicitária foi deixada para trás pelo guia. A agência de viagens que vendeu o passeio também estava banida do Parque Nacional do Monte Rijani, onde ocorreu a tragédia.

O caso explicitou a falta de protocolos de segurança e planos de emergência, mas, infelizmente, somou-se a outras tragédias ocorridas no Brasil, também no mês passado. Em São Paulo e em Santa Catarina, dois acidentes com balões levaram à morte de nove pessoas, no total, e deixaram dezenas de feridos. Em ambos os episódios, os pilotos não estavam habilitados.

Em 2022, cenas do desabamento de um paredão em Capitólio (MG) que matou dez turistas em uma lancha de passeio correram o mundo. Na ocasião, mesmo com o aviso de que havia risco de queda da estrutura, as embarcações demoraram para deixar o local.