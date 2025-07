Romance alemão inédito se torna best-seller 92 anos após ser escrito

De acordo com o autor e crítico literário Volker Weidermann, que contribuiu com o epílogo do romance, a história ecoava o próprio amor de Haffner por uma mulher em Berlim que partiu para Paris no início da década de 1930.

Ele decidiu ir atrás dela, mas o romance entre Raimund e Teddy já estava "basicamente encerrado". Ela percebeu os sinais do que estava por vir quando a Alemanha se tornou mais nacionalista e antissemita. Ele ficou em Berlim até que fosse tarde demais.

O nome verdadeiro de Teddy era Gertrude Joseph, uma mulher judia nascida em Viena que Haffner conheceu em Berlim antes de ela ir estudar na Sorbonne, em Paris, em 1930. Eles se reencontraram na capital alemã em 1933, quando ela o informou que iria se casar e nunca mais voltaria. Foi então que Haffner decidiu segui-la até Paris. Gertrude acabou formando uma família na Suécia, mas os dois continuaram se correspondendo durante toda a vida, segundo Weidermann.

A espera pela publicação

O manuscrito de Despedida foi encontrado numa gaveta ao lado de História de um Alemão, a obra autobiográfica que depois ganhou o título Desafiando Hitler. No entanto, ele foi publicado 23 anos depois, em parte devido a "diferentes opiniões na família sobre a publicação do manuscrito", contou Oliver Pretzel em uma entrevista à Republik Magazin.

"Ele não havia escrito nada sobre isso em seu testamento", disse Pretzel. Ele e seu sobrindo, os detentores dos direitos da obra do escritor, finalmente concordaram em publicar o livro — que foi editado pelo próprio Pretzel.