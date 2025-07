Trump diz que Israel aceitou cessar-fogo de 60 dias em Gaza

O ministro do Exterior de Israel, Gideon Saar, pediu nesta quarta-feira que não se perca nenhuma oportunidade de libertar os reféns mantidos em Gaza. Sem mencionar o anúncio de Trump, ele afirmou que uma grande maioria dentro do governo e da população é a favor do "plano para a libertação dos reféns".

Dos 251 reféns capturados durante o ataque terrorista do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, 49 ainda estão detidos, sendo que 27 deles estariam mortos, segundo o exército israelense.

Já o Hamas sugeriu estar aberto a um acordo de cessar-fogo, no entanto, exigiu que a proposta deve levar ao fim da guerra no enclave palestino. Segundo uma autoridade egípcia, uma delegação do grupo islâmico palestino deve se reunir nesta quarta com os mediadores do Egito e do Catar para discutir a proposta.

Visita aos EUA

A nova proposta de acordo para uma trégua e a libertação de reféns em Gaza ocorre poucos dias antes de Trump receber o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca na próxima segunda-feira.

O mandatário americano quer aproveitar o impulso obtido com a trégua na guerra entre Israel e Irã para chegar a um acordo também na Faixa de Gaza. De acordo com a imprensa americana, a proposta inclui uma pausa dos ataques israelenses à Faixa de Gaza por 60 dias em troca da libertação de dez reféns vivos pelo Hamas e da entrega dos corpos de outros 15.