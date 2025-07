Sem armas dos EUA, Ucrânia se vê mais vulnerável a investidas russas

Um relatório de maio do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais avaliou que a Europa "havia feito apenas progressos limitados" no fortalecimento de suas indústrias de defesa, ressaltando que "a ajuda contínua dos EUA continua sendo extremamente importante para a eficácia da Ucrânia a longo prazo no campo de batalha".

Moscou vê fim do conflito "mais próximo"

Em Moscou, o Kremlin afirmou que reduzir as entregas de armas para Kiev ajudaria a encerrar o conflito.

"Quanto menor o número de armas entregues à Ucrânia, mais próximo estará o fim da operação militar especial", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, utilizando o termo russo para descrever sua guerra de agressão de mais de três anos na Ucrânia.

A Rússia intensificou os ataques à Ucrânia em junho, lançando quase o dobro de mísseis e 30% a mais de drones do que em maio, segundo uma análise da agência de notícias AFP com base em dados da Força Aérea ucraniana.

Kiev foi alvo de pelo menos quatro ataques fatais em junho, que deixaram mais de 40 mortos. Os moradores da capital temem que a interrupção da ajuda americana deixe a capital ainda mais vulnerável.