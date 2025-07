UE anuncia meta de reduzir emissões em 90% até 2040 - Se aprovada, proposta permitirá que Estados-membros comprem créditos de carbono de países em desenvolvimento para dar alívio à indústria europeia, além de viabilizar meta de emissões zero até 2050.A Comissão Europeia apresentou nesta quarta-feira (02/07) uma meta climática de reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa na União Europeia (UE) em 90% até 2040, em comparação com os níveis de 1990. O intuito de manter a UE no rumo certo para atingir seu maior objetivo climático: reduzir a zero as emissões até 2050.

Após meses de intensas negociações, foi estabelecido que, pela primeira vez, os Estados-membros poderão utilizar créditos de carbono de países em desenvolvimento para financiar projetos fora da Europa que visam reduzir as emissões de CO2 – por exemplo, a restauração florestal no Brasil.

A estratégia reflete uma posição defendida pela Alemanha nas negociações, segundo a qual, até 3% da meta para 2040 poderão ser cobertos por créditos de carbono adquiridos de outros países por meio de um mercado apoiado pela ONU, de modo a reduzir o peso sobre as indústrias nacionais do bloco.