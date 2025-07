Bandeira LGBT+ vira ponto de discórdia no Parlamento alemão - Chefia do Parlamento decide suspender hasteamento da bandeira na sede do Legislativo durante o Dia do Orgulho. Chanceler federal alemão apoia decisão e afirma que sede do Legislativo "não é tenda de circo".Prestes a entrar no recesso de verão, o Parlamento da Alemanha (Bundestag) tem sido palco de um debate acalorado envolvendo a exibição da bandeira do arco-íris, símbolo do movimento LGBT+.

O embate foi iniciado após uma decisão da presidente do Bundestag , a conservadora Julia Klöckner, de suspender o hasteamento dessa bandeira na fachada da sede do Parlamento durante o Dia do Orgulho. Nesta semana, foi a vez de o chanceler federal alemão, Friedrich Merz, turbinar a polêmica, ao concordar publicamente com a decisão de Klöckner e afirmar que a sede do Bundestag "não é uma tenda de circo", atraindo críticas de aliados, opositores e grupos LGBT+.

Mudança de curso