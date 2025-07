Casos de câncer preocupam comunidades rurais na Bacia do Uruguai

Aviões agrícolas sobrevoam a área e lançam agrotóxicos sobre lavouras de milho, soja e aveia – e também sobre o Rio Ijuí, que abastece parte da comunidade, conta. Essa exposição não é recente. Em 1980, enquanto trabalhava em uma cooperativa agropecuária, João foi encarregado de enterrar um lote de agrotóxicos proibidos à beira do rio. Pouco tempo depois, adoeceu. Desde então, acredita que o lençol freático da região carrega uma herança tóxica.

O estado de João tinha, em 2023, dois herbicidas líderes de venda, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama): glifosato e 2,4-D, com 27.974 e 6.512 toneladas comercializadas, respectivamente. Ambos utilizados em cultivos de larga escala no Brasil.

Estudos indicam que o glifosato pode causar câncer, infertilidade, problemas renais crônicos e desregulação hormonal. O 2,4-D, por sua vez, está também relacionado a câncer de estômago, linfoma não-Hodgkin, doença de Alzheimer e de Parkinson, além de infertilidade.

Números que superam os índices nacionais

Em 2020, a taxa de mortalidade por câncer registrada na região Sul foi superior à média nacional, com o Rio Grande do Sul na liderança, segundo o estudo Ambiente, Saúde e Agrotóxicos: desafios e perspectivas na defesa da saúde humana, ambiental e do trabalhador.

Enquanto a média brasileira para homens era de 115,2 por 100 mil habitantes, no Rio Grande do Sul, ela ficou em 185 e Santa Catarina 143,3. Já entre as mulheres, a média nacional era de 101,7, no Rio Grande do Sul foi de 152 e Santa Catarina, 114,6.