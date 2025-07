Colômbia apreende pela 1ª vez narcossubmarino não tripulado - Embarcação era comandada por controle remoto e tinha capacidade para transportar 1,5 tonelada de cocaína.A Marinha da Colômbia anunciou nesta quarta-feira (02/07) a primeira apreensão de um narcossubmarino não tripulado no Mar do Caribe. Equipada com uma antena da Starlink, a embarcação era conduzida por controle remoto e tinha capacidade para transportar 1,5 tonelada de cocaína.

O uso de submarinos por cartéis para transportar drogas para os Estados Unidos e Europa se tornou uma prática comum na Colômbia, o maior produtor mundial de cocaína.

De acordo com a Marinha colombiana, a embarcação foi apreendida na cidade de Santa Marta e pertencia ao Clã do Golfo, o maior cartel do país e o principal produtor de cocaína do mundo. O narcossubmarino estava vazio e autoridades acreditam que ele ainda estava em fase de teste.