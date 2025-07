Aliado útil: como a Coreia do Norte garante sua sobrevivência ajudando a Rússia

Acordo mutuamente benéfico

Analistas afirmam que, dados os benefícios que ambos os lados obtiveram com sua aliança, é provável, a longo prazo, que a Coreia do Norte envie mais tropas para lutar ao lado de seus colegas russos.

"Tanto Moscou quanto Pyongyang estão conseguindo o que querem com esse acordo", ressalta Yakov Zinberg, professor de relações internacionais da Universidade Kokushikan, de Tóquio.

"Sabemos que a Rússia sofreu com centenas de milhares de mortos e feridos e que o governo não quer expandir a mobilização para as grandes cidades, como Moscou e São Petersburgo, porque isso poderia colocar em risco o regime do [presidente russo Vladimir] Putin nessas cidades", afirma ele à DW.

As autoridades norte-coreanas, por sua vez, tentaram usar as mobilizações de soldados como uma oportunidade para despertar a nação. Em cenas que parecem ter sido encenadas para causar fervor nacional antes do destacamento, a imprensa estatal transmitiu imagens na segunda-feira de Kim colocando uma bandeira norte-coreana sobre um caixão, em uma cerimônia de retorno dos restos mortais de soldados do país mortos nos combates na Europa.

Embora o vídeo mostre apenas seis caixões, os relatórios da inteligência ocidental sugerem que, dos cerca de 11 mil soldados norte-coreanos que se engajaram até agora, cerca de 6 mil foram mortos, feridos ou capturados.