De que valeria uma OMC sem os Estados Unidos?

Aliança dos dispostos a solucionar controvérsias da OMC

Já existe uma resposta dos defensores do livre comércio que atende pelo nome de MPIA. O "Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement" foi criado no âmbito da OMC para garantir uma arbitragem alternativa sem os EUA. De acordo com a Comissão da UE, 57 países participam atualmente do MPIA, representando 57,6% do comércio global. Além dos Estados da UE, o Reino Unido também é membro.

Entretanto, associações comerciais como a Associação Alemã de Comércio Exterior e Atacado (BGA), que representa os interesses das empresas exportadoras alemãs, não querem, de forma alguma, ver uma OMC enfraquecida.

A ideia de criar uma nova estrutura com um grupo menor de democracias em funcionamento – por exemplo, por meio do CPTPP – certamente tem vantagens estratégicas, na opinião do presidente da BGA, Dirk Jandura, em entrevista à agência de notícias Reuters. Entretanto, há riscos: por exemplo, o comércio global, segundo ele, não deve se dividir em blocos comerciais concorrentes com regras diferentes. "É fundamental que essa nova organização seja concebida apenas como uma solução transitória, com o objetivo claro de reformar a OMC e não substituí-la."

Reforma em vez de substituição da OMC

Bruxelas também enfatiza que não quer tornar a OMC supérflua. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a "cooperação estruturada" com os países asiáticos da CPTPP poderia ser a base para o início de uma reorganização da OMC.