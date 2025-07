Educação para romper a pobreza: a aposta do Bolsa Família

Mas sejamos francos: frequentar a escola não é o mesmo que receber uma educação de qualidade.

A condicionalidade do Bolsa Família tem potencial, mas esbarra nos limites estruturais de um sistema educacional que ainda falha em garantir aprendizado efetivo e inclusão real. Para que esse instrumento seja plenamente eficaz, é preciso que caminhe lado a lado com investimentos profundos na melhoria da escola pública – do ensino básico à conclusão.

Se queremos romper o ciclo intergeracional da pobreza de forma consistente, não basta manter crianças na escola: precisamos garantir que elas aprendam de verdade e que saiam preparadas para disputar, com algum grau de igualdade, os espaços mais valorizados do mercado de trabalho.

O Bolsa Família é uma política pública bem desenhada e comprovadamente eficaz. Ele não alimenta preguiça – pelo contrário, cultiva esperança e cria oportunidades. Mas, para cumprir o potencial dessa promessa, precisa ser fortalecido em sua articulação com o sistema educacional. Não há mobilidade social sem educação, e não há educação transformadora sem qualidade.

Vozes da Educação é uma coluna semanal escrita por jovens do Salvaguarda, programa social de voluntários que auxiliam alunos da rede pública do Brasil a entrar na universidade. Revezam-se na autoria dos textos o fundador do programa, Vinícius De Andrade, e alunos auxiliados pelo Salvaguarda em todos os estados da federação. Siga o perfil do programa no Instagram em @salvaguarda1.