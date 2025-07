Maioria dos alemães quer regras mais rígidas para consumo de álcool entre menores - Atual legislação liberal do país permite que jovens consumam álcool na presença dos pais a partir dos 14 e comprem cerveja ou vinho a partir dos 16. Pesquisa aponta que maioria da população quer regras mais rígidas.A maioria na Alemanha quer leis mais rígidas para proteger os jovens do álcool. Uma pesquisa do instituto Forsa encomendada pela seguradora de saúde KKH Kaufmännische Krankenkasse revelou que 65% apoiam a abolição do chamado consumo supervisionado de bebidas alcoólicas, permitido pelas leis alemãs a partir dos 14 anos.

Atualmente, jovens entre 14 e 16 anos podem consumir cerveja, vinho ou espumante em público quando acompanhados por um dos pais ou responsável – por exemplo, em festas de aniversário em casa ou enquanto tomam uma cerveja com os pais em um bar.

No entanto, muitos dos entrevistados pela pesquisa defendem restrições ainda mais abrangentes. Uma pequena maioria (52%) é a favor de apenas permitir a compra e o consumo das bebidas alcoólicas a maiores de 18 anos. Atualmente, a idade mínima para compra é 16 anos, com limite de 18 anos apenas para bebidas destiladas como a vodca e o schnaps alemao.