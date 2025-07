O que se sabe sobre o ataque de hacker que afetou Pix

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o CEO da fintech SmartPay disse que o serviço foi usado pelos criminosos para converter os recursos desviados em criptomoedas.

Após detectar um movimento atípico na compra de moedas digitais como o Bitcoin, a fintech bloqueou operações e estornou parte dos recursos.

Até o momento, funcionários do BC ouvidos pela Folha de São Paulo acreditam que cerca de 2% dos valores desviados foram recuperados.

Ataque hacker afeta a conta de clientes?

Depósitos de pessoas físicas não foram atingidos pelos ataques. Os valores acessados pelos criminosos estavam nas chamadas contas reservas. Nelas são depositados recursos das próprias instituições financeiras para cumprirem exigências legais do Banco Central.

Estas contas são compulsórias e existem para controlar as operações bancárias e garantir a liquidez do sistema financeiro. As instituições as utilizam para realizar transferências entre bancos, por exemplo, como no caso de pagamentos instantâneos. Ou seja, os valores não pertencem a clientes individuais, mas aos próprios bancos.