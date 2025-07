Quem foi Príncipe Custódio, que ajudou a difundir religiões afro a gaúchos

Religiões de matriz africana em alta no Rio Grande do Sul

Em 1935, os jornais chamaram Custódio de líder da "seita africana". Hoje, ele é visto por seus irmãos de crença como um pioneiro.

"O 'príncipe' fortaleceu muito a nação jêje (um dos ramos do batuque) no Rio Grande do Sul. Ele cuidava das pessoas", afirma Baba Diba de Iemanjá, que preside o Conselho Estadual de Povos de Terreiro e é uma das principais vozes do campo das religiões afro-brasileiras no estado.

A semente que Custódio ajudou a cultivar resultou em uma supersafra. Segundo o Censo de 2022, o Rio Grande do Sul é o estado com o maior percentual de adeptos de religiões de matriz africana no país, com 3,2%, ante uma média nacional de 1,05%. No censo anterior, de 2010, o estado já ocupava a primeira posição, com 1,48%.

Em Rio Grande, onde os adeptos de religiões afro-brasileiras somam 9,28%, ou o equivalente a mais de 15 mil pessoas, é realizada anualmente no dia 2 de fevereiro a festa em louvor a Iemanjá. Neste ano, a manifestação reuniu 150 mil pessoas.

E nem só de afrodescendentes são feitos o batuque e seus congêneres. Em meados da década de 1990, Baba Diba foi convidado a participar de um encontro afrorreligioso em Três Passos, no noroeste do estado, região de expressiva colonização europeia.