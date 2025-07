Visita de Lula foi "ato político de solidariedade", diz Kirchner

A ex-presidente foi condenada por corrupção em um caso envolvendo supostas irregularidades em licitações para obras públicas que teria favorecido um empreiteiro amigo sua família.

Cristina foi acusada de liderar uma organização criminosa e de governar de maneira fraudulenta durante 12 anos, período que inclui a Presidência de seu marido Néstor e os dois mandatos dela própria. O esquema teria causado um prejuízo de 1 bilhão de A ex-presidente nega as acusações e acusa o tribunal de já ter a sentença pronta desde o início do processo.

"Ato político de solidariedade"

"Hoje recebemos o companheiro Lula em minha casa, onde me encontro em prisão domiciliar por decisão de um Poder Judiciário que há muito deixou de ocultar sua subordinação política e se tornou um partido político a serviço do poder econômico" afirmou Cristina em postagem no X, na qual denunciou uma guinada autoritária do governo Milei.

"Lula também foi perseguido, usaram lawfare ("guerra jurídica") contra ele, chegando a prendê-lo, e tentaram silenciá-lo. Não conseguiram. Ele voltou com o voto do povo brasileiro e de cabeça erguida", escreveu.

Por isso, hoje, sua visita foi muito maus do que um gesto pessoal: foi um ato político de solidariedade. Os olhos do mundo estão observando atentamente enquanto a Argentina vivencia uma genuína deriva autoritária sob a liderança do governo Milei, no que podemos identificar como terrorismo de Estado de baixa intensidade", disse a ex-presidente.