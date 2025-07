Alta do euro frente ao dólar arrisca travar exportações da UE

Longe de fortalecer o dólar, essas barreiras comerciais – juntamente com o temor de medidas retaliatórias de parceiros importantes como o Canadá e a China – alimentaram uma incerteza prolongada, diminuindo o apetite dos investidores pelos ativos dos EUA.

O aumento da dívida do governo dos EUA – agora em impressionantes 124% do produto interno bruto (PIB) –, os déficits fiscais persistentes e o recente rebaixamento da classificação de crédito dos EUA pela Moody's também levantaram sinais de alerta, levando os investidores a buscarem o euro, o iene e o franco suíço, bem como o ouro, que atingiu o maior nível de todos os tempos em abril.

Força do euro e tarifas "dolorosas" para os exportadores europeus

Os fabricantes europeus estão agora lutando para se ajustar a um euro muito mais forte. Além de lidar com o novo regime de taxas de câmbio, as empresas também estão aguardando um acordo para evitar tarifas muito mais altas sobre as exportações da UE para os EUA, o que torna seus produtos menos atraentes para os consumidores e empresas norte-americanos.

O economista Gian Maria Milesi-Ferretti, membro sênior do Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy do think tank Brookings Institution, em Washington, acredita que a combinação do fortalecimento do euro e das novas tarifas será "dolorosa" para os exportadores europeus.

"Os preços em dólar provavelmente terão de subir e os produtos europeus perderão alguma participação no mercado dos EUA", disse Milesi-Ferretti à DW. "O limiar da dor não dependerá apenas da taxa de câmbio, mas também das margens de lucro e de qualquer taxa tarifária que Trump decidir [com a UE]."