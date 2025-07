Aos 90 anos, Dalai Lama prepara sucessão: entenda como será feita a escolha

Sucessor não virá da China, avisa líder budista

No livro Voice for the Voiceless: Over Seven Decades of Struggle With China for My Land and My People ("Uma voz para os sem voz: mais de sete décadas de luta contra a China por meu país e meu povo", em tradução livre), lançado em março deste ano, Dalai Lama afirma que seu sucessor vai nascer fora da China, no "mundo livre", e prometeu divulgar detalhes sobre sua sucessão perto do seu aniversário de 90 anos.

Ele também tem cogitado a possibilidade de eleger um sucessor em vida e já sugeriu que a reencarnação poderia ser uma mulher. A opção mais drástica seria encerrar a linhagem com a sua morte, para evitar que a figura do dalai-lama seja instrumentalizada por Pequim.

"Haverá algum tipo de quadro geral dentro do qual poderemos falar sobre a continuação da instituição dos Dalai Lamas", disse o monge nesta segunda-feira (30/06), sem dar detalhes.

O parlamento tibetano no exílio - que, assim como Dalai Lama, atua desde Dharamsala, cidade indiana na região dos Himalaias - afirma que foi estabelecido um sistema para o governo no exílio continuar seu trabalho até que seu sucessor seja localizado.

A tarefa de encontrar a reencarnação do dalai-lama será assumida pela Gaden Phodrang Foundation. A entidade, fundada por Dalai Lama em 2015 e integrada por seus auxiliares, tem a missão de "manter e apoiar a tradição e instituição do Dalai Lama" no que diz respeito aos seus deveres espirituais e religiosos, segundo o site da entidade.