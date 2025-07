Como o quarteto Blackpink virou febre mundial

Moda e beleza são marcas registradas

Além da música, Blackpink também é famoso pela influência que exerce sobre tendências de moda e ideais de beleza. Todas as quatro integrantes do grupo têm contratos com marcas de luxo: gigantes da moda como Dior, Chanel, Saint Laurent ou Celine, além de grandes marcas de cosméticos como MAC ou Hera. Os looks do quarteto são copiados em todo o mundo. Penteados e cores de cabelo, acessórios, técnicas de maquiagem – muito do que elas usam vira moda depois nas redes.

Essa interseção entre cultura pop e moda é resultado de uma ampla estratégia de marketing da indústria de entretenimento sul-coreana. Como exemplos disso, Zulawnik cita lanches temáticos das bandas BTS, na Austrália, e Seventeen, na China. "Essa estratégia é especialmente visível no Sudoeste Asiático, um dos mercados mais importantes do k-pop. Lá, muitos grupos trabalham junto com marcas e empresas locais, criando uma conexão direta com o cotidiano dos fãs", explica.

Redes sociais como fator de sucesso

Uma parte importante do sucesso do Blackpink se deve à forte presença do grupo na internet. O quarteto feminino opera um dos maiores canais de YouTube do mundo, com mais de 90 milhões de seguidores que acompanham seus videoclipes, trechos de ensaios e bastidores.

Em plataformas como Instagram, TikTok ou a rede coreana Weverse, as artistas mantêm intenso contato com os fãs – ou "Blinks", como elas os chamam. Essa conexão digital com o público fortalece a imagem das jovens e as aproxima do público, ao mesmo tempo em que mantém o glamour.