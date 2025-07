Corte Interamericana responsabiliza Estados no combate às mudanças climáticas

"Em temas de vanguarda, como é o caso das mudanças climáticas, a opinião da Corte Interamericana tem enorme e imediata força persuasiva nos sistemas judiciais nacionais e na doutrina jurídica", afirma à DW o ministro Antonio Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Instituto Judicial Global do Ambiente.

O posicionamento, reforça Benjamim, representa uma quebra paradigmas jurídicos históricos. "Ele fortalece a posição dos juízes e especialistas que já vinham defendendo essas posições e, ao mesmo tempo, isola os opositores da evolução do Direito, os que preferem manter o sistema atual de exploração predatória dos recursos naturais", comenta.

Para ativistas, o parecer da CIDH representa um avanço significativo no reconhecimento das mudanças do clima como uma ameaça direta aos latino-americanos e caribenhos. "O conteúdo do documento reafirma que os Estados têm obrigações reforçadas em contextos de vulnerabilidade, desigualdade e risco climático, o que é especialmente relevante para a infância e a adolescência", avalia Laura Restrepo Alameda, da Climate Action Network América Latina.

Participação e cooperação

O documento estabelece que os Estados têm a obrigação de garantir o equilíbrio e a estabilidade do sistema climático para não comprometer, inclusive, os direitos das próximas gerações. Também menciona o dever de garantir a participação de comunidades afetadas e a proteção de líderes ambientais. A América Latina é a região onde mais protetores dos direitos humanos e da natureza são assassinados no mundo.

"A Corte incorpora ainda uma abordagem interseccional para a proteção de grupos especialmente vulneráveis às mudanças climáticas e destaca que as políticas climáticas devem ser coerentes com a superação da pobreza e o combate à desigualdade", pontua à DW Sergio Chaparro Hernández, coordenador da Dejusticia, organização colombiana de direitos humanos que participou do processo parecer.