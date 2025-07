Embaixador alemão em Israel condena ações violentas de colonos na Cisjordânia ocupada

A mídia israelense e testemunhas oculares relatam que as forças armadas israelenses estão intervindo cada vez menos para evitar estes embates. Muitas vezes, dando apoio aos agressores.

"Durante anos os militares não agiram para proteger os palestinos, mas desde o 7 de outubro, quando a guerra começou, temos uma realidade onde as equipes de resposta rápida dos assentamentos, os colonos daqui, foram recrutadas como reservistas, e agora estão uniformizados, armados e totalmente equipados, com a autoridade de soldados", disse Yehuda Shaul, um ativista israelense, à DW, em novembro de 2023.

Conflitos entre colonos e as Forças de Defesa de Israel também são registrados. Há menos de uma semana, colonos extremistas chegaram a atacar uma instalação militar israelense e atearam fogo no local. O ministro da Defesa, Israel Katz, defensor da ampliação de assentamentos, condenou veementemente as ações dos colonos.

Israel expande assentamentos

A escalada de violência acontece enquanto o governo israelense anuncia novos assentamentos na região. Em maio, o ministro das Finanças de Israel, o político de extrema direita Bezalel Smotrich, afirmou que 22 novas colônias judaicas seriam criadas na Cisjordânia, marcando a maior expansão nesse território palestino em três décadas.

A expansão é defendida por políticos israelenses como uma forma de fortalecer o domínio sobre a região. "Não estamos tomando terras estrangeiras, mas a herança de nossos ancestrais", disse Smotrich na ocasião.