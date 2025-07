Enchentes no Texas deixam mortos e crianças desaparecidas - Ao menos 13 pessoas morreram após chuvas fortes atingirem o rio Guadalupe. Equipes buscam mais de 20 meninas que acampavam na região e desapareceram após a tempestade.Chuvas torrenciais provocaram enchentes repentinas ao longo do rio Guadalupe, no estado americano do Texas, nesta sexta-feira (4/07), deixando ao menos 13 mortos.

Segundo o vice-governador do Texas, Dan Patrick, as autoridades seguem procurando 23 meninas que participavam de um acampamento de verão próximo às margens do rio quando o local foi tomado pela água por volta das 4h da manhã, no horário local.

Ainda não se sabe se alguma das crianças desaparecidas do Camp Mystic – um acampamento cristão para meninas – está entre as vítimas fatais já confirmadas.