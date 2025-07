Hamas dá resposta positiva a cessar-fogo e quer discutir implementação

Na última terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que Israel já acatou a mesma proposta de cessar-fogo, que prevê uma interrupção nas agressões por 60 dias. O conflito entre Israel e Hamas já dura 21 meses. Ainda não está claro se o grupo palestino demandou mudanças significativas no texto.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ainda não comentou o anúncio de Trump. Publicamente, as posições das duas partes continuam distantes. Netanyahu reiterou que o Hamas deve ser desarmado, algo que o grupo se recusa a discutir. Segundo a mídia israelense, o governo do país já recebeu a resposta do grupo palestino.

Dos 251 reféns capturados durante o ataque de outubro de 2023, 49 ainda estão presos em Gaza, incluindo 27 que o exército israelense diz estarem mortos.

Ajuda humanitária permanece em disputa

Apesar da resposta positiva, ainda há pontos que precisam ser negociados. Um dirigente palestino de um grupo aliado ao Hamas afirmou à agência de notícias Reuters que ainda há preocupações com a liberação de ajuda humanitária, a passagem pela fronteira de Rafah com o Egito e a clareza sobre um cronograma de retirada das tropas israelenses.

A entrada de ajuda humanitária em Gaza se tornou um dos principais atritos entre as partes em tentativas de acordos passados.