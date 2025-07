'Lucros suculentos': a ala da gangue venezuelana que lava milhões com criptos

As autoridades políticas e de segurança apostam em cortar as redes de financiamento dos grupos criminosos organizados. Será isso suficiente? Rísquez duvida. "Atacar ou golpear as finanças sempre terá um impacto e afetará a organização, mas isso não significa o fim do grupo. No caso do Tren de Aragua, que tem diversas fontes de renda, esse tipo de ação obviamente os afeta, mas o mais provável é que eles busquem outras formas de continuar movimentando seu dinheiro".

De qualquer forma, destaca a jornalista, "a soma de 13,5 milhões de dólares não parece muito grande se comparada aos mais de 25 bilhões que os cartéis mexicanos podem movimentar a cada ano".

"É difícil para mim dizer isso, mas o impacto é marginal", afirma Saucedo.

Infelizmente, o que é apreendido, os detidos, os carregamentos de drogas interceptados ou o congelamento de contas não têm, na realidade, um impacto significativo sobre os grupos criminosos. Isso serve para o prestígio das autoridades locais, evidentemente, para revelar o modus operandi, alertar outros governos e abrir linhas de investigação, mas a verdade é que, quando as autoridades percebem a lavagem de dinheiro, é porque os criminosos já fazem isso há muito tempo.

David Saucedo, especialista em segurança

Além disso, como uma grande empresa, o Tren de Aragua já considera em seus cálculos uma perda assumida por ações da Justiça. "Eles dão como certo que haverá uma porcentagem de apreensão", observa Saucedo.