"Me sentia um cidadão de 2° categoria": Por que alguns imigrantes estão deixando a Alemanha?

"Há uma vida lá fora que existe separada de você, e você não faz parte dela. Você perambula por ela como um fantasma. Outras pessoas sequer estão cientes de que você existe, e você também não consegue se conectar com elas", descreve Sen.

Sen diz que ter o domínio do inglês tornou a vida muito mais fácil em Londres. "Diferentemente da Alemanha, britânicos são geralmente mais abertos e tolerantes a estrangeiros e outras culturas. Não sofri discriminação aqui. Isso faz com que me sinta parte da sociedade, e me fez amá-la mais", relata.

Alemão fluente também não é garantia de integração

Mas o caso da búlgara Kalina Velikova, de 35 anos, sugere que nem mesmo o domínio fluente do alemão é garantia de integração.

Velikova, que passou nove anos em Bonn estudando e trabalhando como assistente social, diz que se sentiu excluída ainda na universidade – apesar de falar perfeitamente bem alemão.

"Nunca vou esquecer o quanto demorou para as pessoas me aceitarem, mesmo só como colega de universidade. Falava com alguém um dia e, no dia seguinte, eles agiam como se não me conhecessem. Isso não acontece no lugar de onde eu vim", conta.