Norte-coreano deserta em rara travessia direta para a Coreia do Sul - Maioria dos desertores foge via China, no norte, mas desta vez civil norte-coreano conseguiu deixar país pela fronteira sul, fortemente vigiada. Militares sul-coreanos auxiliaram homem a completar travessia.As Forças Armadas sul-coreanas informaram nesta sexta-feira (04/07) que um civil da Coreia do Norte atravessou com sucesso a fronteira terrestre de seu país rumo à Coreia do Sul.

A rara operação de travessia durou cerca de 20 horas e contou com a ajuda de militares sul-coreanos.

Embora milhares de pessoas tenham fugido da ditadura da Coreia do Norte para o Sul desde a divisão da península na década de 1950, a maioria segue uma rota indireta, atravessando primeiro para a China.