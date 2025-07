O que é o Brics e qual a relevância do encontro sediado no Brasil? - Cúpula do bloco se reúne no Rio de Janeiro sob o desafio de enfrentar medidas protecionistas das nações desenvolvidas enquanto amplia seus membros e tenta contornar disputas internas.Os líderes das economias do Brics, que estão entre as que mais crescem no mundo, se reúnem no Rio de Janeiro entre os dias 6 e 7 de julho com o objetivo de fortalecer o bloco diante da política tarifária agressiva do presidente dos EUA, Donald Trump, e de outras medidas protecionistas do Ocidente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sediará a cúpula do bloco, a primeira desde a criação da categoria de Estados-parceiros do grupo. Entre as lideranças presentes estarão o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e seu homólogo chinês, Li Qiang.

O presidente russo, Vladimir Putin, que tem um mandado de prisão pendente emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por supostos crimes de guerra relacionados à invasão da Ucrânia, não comparecerá.