Os militares LGBTQ+ que lutam pela Ucrânia

O ativista ressalta que, de acordo com pesquisas, o apoio às pessoas LGBTQ+ está aumentando. De acordo com um estudo realizado pelo Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) em junho de 2024, mais de 70% dos ucranianos são a favor de que as pessoas LGBTQ+ tenham os mesmos direitos que todos os cidadãos. De acordo com a mesma pesquisa, 14% têm uma atitude positiva em relação à comunidade LGBTQ+, 47% uma atitude neutra e 32% uma atitude negativa. O último indicador está em constante declínio desde 2015.

Ao mesmo tempo, um evento beneficente organizado pela organização KyivPride no início de junho foi acompanhado pelos protestos habituais, embora pequenos. Ativistas fizeram uma manifestação pelos direitos da comunidade LGBTQ+ perto do Ministério das Relações Exteriores em Kiev e coletaram dinheiro para o Exército ucraniano. Os defensores dos valores tradicionais também se reuniram. A Igreja Ortodoxa da Ucrânia criticou posteriormente o fato de a ação LGBTQ+ ter ocorrido perto da Catedral de São Miguel e a descreveu como uma "provocação".

Quantos militares LGBTQ+ existem?

A ONG liderada por Viktor Pylypenko inclui mais de 600 militares e veteranos. De acordo com seus dados, gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, queer ou assexuais servem em pelo menos 59 unidades do Exército ucraniano. Seu número exato não pode ser determinado, pois muitos não falam sobre sua orientação. Com base em estimativas de outros países, conforme um estudo da ONG de Pylypenko, a proporção de pessoas LGBTQ+ no Exército ucraniano poderia ser de 5% a 10%.

De acordo com Pylypenko, o Exército ucraniano carece de regras contra a discriminação que não só protegeriam melhor os direitos das pessoas LGBTQ+, mas também os de todos os militares. Ele espera que a situação melhore com a planejada criação de um ombudsman militar.

O piloto de drone Roman Abraschyn acredita que quanto mais as pessoas LGBTQ+ falarem sobre si mesmas e seus problemas, mais rapidamente ocorrerão mudanças. "Isso é importante, mesmo que haja uma onda de ódio", diz ele. O soldado Dmytro concorda com ele. Como a maioria dos soldados, ambos querem que a guerra termine.