Rússia é o 1º país a reconhecer governo talibã no Afeganistão - Talibã retornou ao poder no Afeganistão em 2021 e impôs no país um regime fundamentalista islâmico, que baniu mulheres da vida pública.A Rússia tornou-se nesta quinta-feira (03/07) o primeiro país a reconhecer o governo dos talibãs como legítimo no Afeganistão, três meses após retirar os fundamentalistas islâmicos de sua lista de organizações terroristas. Desde que retornou ao poder em 2021, o regime afegão busca reconhecimento e investimentos internacionais.

A decisão foi tomada pelo presidente russo, Vladimir Putin, a partir de uma proposta do ministro do Exterior, Sergei Lavrov. A informação foi confirmada por Dmitri Zhirnov, embaixador russo em Cabul. Ele afirmou que o reconhecimento do Emirado Islâmico do Afeganistão – nome escolhido pelos talibãs – "demonstra o desejo da Rússia de estabelecer uma cooperação plena com o Afeganistão".

O embaixador destacou a tradicional amizade da Rússia com o povo afegão, país centro-asiático invadido pela União Soviética entre 1979 e 1989, numa guerra que resultou na morte de cerca de 15 mil soldados soviéticos.