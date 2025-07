Ucrânia tem a pior noite de bombardeio desde o início da guerra

As Forças Armadas ucranianas afirmam ter abatido 270 dos 550 ataques aéreos, incluindo dois mísseis de cruzeiro. Outros 208 drones aparentemente tiveram a navegação desviada com sucesso. Em contrapartida, nove mísseis e 63 drones atingiram em cheio seus alvos, e destroços de drones interceptados caíram em pelo menos 33 localidades.

Seis dos dez distritos de Kiev registraram danos nos dois lados do rio Dnipro, que corta a metrópole. Destroços de drones – a maioria do tipo Shahed, de fabricação iraniana – provocaram um incêndio em uma instalação médica no distrito de Holosiivskyi, segundo o prefeito Vitali Klitschko.

Embora tanto a Rússia quanto a Ucrânia neguem visar civis em seus ataques, milhares já foram mortos em ataques do tipo desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022 – a maioria, ucranianos.

EUA suspenderam envio de armas

O bombardeio ocorreu momentos depois de um telefonema entre o presidente americano, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin. Na ligação, Putin reafirmou que a "Rússia continuará a perseguir seus objetivos" na Ucrânia, a despeito dos apelos por um cessar-fogo. Já Trump declarou posteriormente a jornalistas que ele não acha que Putin vai deixar de guerrear.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, chamou o ataque russo de "cínico" e afirma que ele foi "praticamente simultâneo" ao início da ligação entre Trump e Putin. "Tudo isso é prova óbvia de que sem pressão em larga escala, a Rússia não mudará seu comportamento estúpido e destrutivo", disse.