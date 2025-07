A corrida contra o tempo para evacuar civis no leste da Ucrânia

A caminho do próximo endereço, o grupo passou por um ônibus quebrado, onde o motorista morreu e o cobrador ficou ferido após um ataque. Desde então, os veículos de transporte coletivo deixaram de circular pela cidade.

No leste de Kostiantynivka, um idoso chamado Viktor espera sentado sobre suas malas. Ao ouvir o zumbido de um drone, ele reage com tranquilidade. "Esse é nosso", acredita. Enquanto carregava suas bolsas até o carro, seus vizinhos – um casal de aposentados – também pedem para ser evacuados.

"Achamos que a situação ia melhorar, mas só piora", suspira a mulher, chamada Natalja. A cerca e as janelas de sua casa foram danificadas no último bombardeio. Não há eletricidade nem água, e o sinal de celular é quase inexistente. "Tenham cuidado, passem sob as árvores", aconselhou o marido, Walerij, aos policiais.

O próximo destino é a casa de uma idosa que vive sozinha. Curvada, ela sai lentamente para a varanda. Os policiais a ajudam com as malas e verificam o que é realmente necessário levar, pois o espaço no carro é limitado. "A prioridade são as pessoas", diz um deles.

No carro, a mulher pergunta se os policiais vieram de Moscou. Ela acreditava que os russos já haviam tomado a cidade. "Sim", brinca Dmytro. "Por isso demoramos tanto para chegar até você".

O carro segue até o centro da cidade, onde se vê a estação de trem destruída. Em uma das paredes ainda se lê, em inglês: "Não pedimos muito. Só precisamos de artilharia e bombardeiros. O resto, fazemos sozinhos."