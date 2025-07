Como empresas de Trump expandem parcerias internacionais durante seu mandato

A atuação ambígua do Catar no cenário internacional também aumenta a preocupação sobre a disposição de Trump em realizar negócios privados com representantes que também mantém laços diplomáticos.

Novos acordos comerciais e de defesa na Arábia Saudita

Semanas antes da viagem de Trump aos países do Golfo em maio de 2025, a Trump Organization anunciou outra parceria com a Dar Global. O acordo prevê a construção do primeiro "Trump International Hotel and Tower" do Oriente Médio, em Dubai, marcando a quinta colaboração regional da empresa.

Durante o Fórum de Investimentos EUA-Arábia Saudita, em maio, Trump defendeu uma política externa centrada na soberania nacional e rejeitou a imposição de valores ocidentais sobre democracia e direitos humanos.

No mesmo evento, o presidente anunciou um dos maiores acordos de defesa da história dos EUA, um pacote de 142 bilhões de dólares (R$ 769 bilhões), com a Arábia Saudita.

Isso aproxima ainda mais Washington de um regime acusado de repetidas violações de direitos humanos, repressões brutais e abusos.