O que (não) esperar da cúpula do Brics no Rio

Apesar do esforço das potências médias, como o Brasil, buscarem esse equilíbrio, ele avalia que parte do Ocidente já "comprou a ideia de que o Brics é antiocidental", diz Vieira.

Brics cresceu: como funcionará

Formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brics recebeu a adesão de Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos em 2024, e da Indonésia em 2025.

Somados, esses países respondem por mais de 40% da população mundial e mais de um terço do PIB global com base na paridade do poder de compra, superando os países do G7.

Há grande heterogeneidade entre os membros. A China sozinha responde por cerca de 60% do PIB do grupo, e sua economia é quase cinco vezes maior do que o segundo colocado do Brics, a Índia. China, Rússia e Índia têm armas nucleares, mas só as duas primeiras possuem assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. E entre os membros originais, apenas Brasil, Índia e África do Sul são democracias.

Essas diferenças cresceram com a inclusão dos novos membros. Em abril, os ministros das Relações Exteriores dos países do grupo, reunidos no Rio, não conseguiram chegar a um consenso para um comunicado final. Em particular, Egito e Etiópia não concordaram com a linguagem usada para pedir a reforma do Conselho de Segurança da ONU, ao qual Brasil, Índia e África do Sul há muito pleiteiam um assento permanente.