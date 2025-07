Rio Sena em Paris reabre para banhistas pela 1ª vez desde 1923

O verão europeu mal começou e já castiga o continente com temperaturas muito acima da média histórica. Na França, o mês de junho foi o segundo mais quente já registrado.

Rio Sena agora tem três pontos de banho

As autoridades parisienses criaram três zonas de banho no Sena. Somadas, elas perfazem 900 metros quadrados. Estão localizadas em três pontos: próximo à Torre Eiffel, em frente à Ilha dos Cisnes, no centro de Paris; aos pés da Ponte de Sully, em frente à Ilha Saint-Louis, no 15º arrondissement; e em Bercy, sob a ponte Simone de Beauvoir, no 12º arrondissement.

As piscinas ao ar livre estão isoladas por cordas e boias dos trechos por onde transitam embarcações. As áreas são supervisionadas por salva-vidas e foram equipadas com vestuários, chuveiros, mobiliário praiano, plataformas flutuantes e espaço para banho de sol. Os locais têm capacidades distintas, mas o maior abriga até 700 pessoas, e o menor, 200.

Uma das piscinas, em frente à Ilha dos Cisnes, foi especialmente projetada para crianças e tem 40 centímetros de profundidade. Demais visitantes acima dos 14 anos poderão nadar até uma plataforma com vista para a Torre Eiffel.

Banho grátis até 31 de agosto