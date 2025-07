Turquia aperta cerco à oposição e prende mais três prefeitos - Após prisão do prefeito de Istambul, em meados de março, regime de Recep Tayyip Erdogan mira agora outras lideranças do principal partido de oposição.Menos de quatro meses após o regime de Recep Tayyip Erdogan na Turquiaprender o prefeito de Istambul e principal nome da oposição, Ekrem Imamoglu, autoridades do país detiveram neste sábado (05/07) outros três prefeitos.

Assim como Imamoglu, os três são do Partido Republicano do Povo (CHP), principal sigla adversária de Erdogan. Eles governam as cidades de Adana, Antália e Adeiamane, todas no sul do país, e foram acusados de extorsão pela Procuradoria.

Segundo a emissora NTV, o trio foi preso neste sábado no âmbito de uma investigação que alcançou centenas de políticos do CHP.