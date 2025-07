Após romper com Trump, Musk lança partido próprio nos EUA - Com "Partido da América", bilionário busca cadeiras no Congresso para se firmar como fiel da balança. Iniciativa vem após Trump aprovar no Congresso megapacote fiscal que contraria interesses de Musk.Semanas após romper com o presidente americano Donald Trump e deixar de assessorá-lo na Casa Branca, o bilionário e barão da tecnologia Elon Musk anunciou neste sábado (05/07) o lançamento de um novo partido, batizado de "America Party" – ou "Partido da América".

"Quando se trata de levar nosso país à falência com desperdício e corrupção, nós vivemos em um sistema unipartidário, e não numa democracia. Hoje, o Partido da América é formado para te devolver sua liberdade", escreveu o magnata no X, rede social que pertence a ele.

Antes de romper com Trump, Musk havia gasto centenas de milhões de dólares para apoiar a candidatura do republicano nas eleições de 2024. Vitorioso, ele assumiu no novo governo a dianteira de uma ofensiva de cortes de gastos e demissões à frente do Departamento de Eficiência Governamental (Doge).