Brics condena ataque contra Irã e tarifas "indiscriminadas" - Em declaração conjunta, grupo defende multilateralismo e faz críticas indiretas à política comercial e militar dos EUA. Bloco ainda pede ajuda humanitária a Gaza e reforma no Conselho de Segurança.Líderes do grupo de nações em desenvolvimento Brics condenaram neste domingo (06/07) os ataques ao Irã, à Faixa de Gaza, à Caxemira indiana e à infraestrutura russa durante a cúpula do bloco que acontece no Rio de Janeiro.

Em uma declaração conjunta, os países ainda criticaram o "aumento indiscriminado de tarifas" no comércio internacional e voltaram a pedir uma reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Este é o primeiro documento assinado pela nova formação do bloco de economias emergentes, que no último ano, acatou a adesão de cinco novos países. O grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Indonésia teve o desafio de contornar resistências internas para atingir um consenso e conseguir emitir uma declaração conjunta.