Israel convoca 54 mil ultraortodoxos para o serviço militar

Mas o privilégio vem se tornando cada vez mais impopular entre outras partes da sociedade israelense. A controvérsia também ganha força à medida que as FDI enfrentam crescentes desafios operacionais, com confrontos simultâneos contra o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e o Irã.

Com o vencimento das últimas normas legais que garantiam a isenção, e sem acordo no Parlamento para uma nova lei, as FDI se viram obrigadas a cumprir a decisão.

Convocação abala coalizão de Netanyahu

O alistamento dos judeus ultraortodoxos é um dos temas mais polêmicos para o governo de Benjamin Netanyahu.

Formada em dezembro de 2022, a coalizão de governo depende da aliança entre o partido de direita Likud, de Netanyahu, e legendas ultraconservadoras e ultraortodoxas. Elas têm pressionado o primeiro-ministro a manter o benefício para os chamados Haredim ("tementes a Deus", em hebraico).

No mês passado, os partidos ultraortodoxos quase votaram contra o governo em uma moção de desconfiança contra Netanyahu, mas um acordo de última hora sobre o tema evitou o colapso da coalizão. O premiê se manteve no poder por uma margem de 61 votos a 53.