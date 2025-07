Jornalistas da DW são atacados por colonos israelenses na Cisjordânia

Conflitos entre colonos e as Forças de Defesa de Israel também são registrados. Há menos de uma semana, extremistas atacaram uma instalação militar israelense e atearam fogo no local. O ministro da Defesa, Israel Katz, defensor da ampliação de assentamentos, condenou veementemente as ações dos colonos.

A escalada de violência acontece enquanto o governo israelense anuncia novos assentamentos na região. Em maio, o ministro das Finanças de Israel, o político de extrema direita Bezalel Smotrich, afirmou que 22 novas colônias judaicas seriam criadas na Cisjordânia, marcando a maior expansão nesse território palestino em três décadas.

A expansão é defendida por políticos israelenses como uma forma de fortalecer o domínio sobre a região. "Não estamos tomando terras estrangeiras, mas a herança de nossos ancestrais", disse Smotrich na ocasião.

ra (Reuters, AFP, kna, DW)